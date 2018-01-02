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Полицейские раскрыли угон машины в центре Курска

Вчера, 15:03
Полицейские раскрыли угон машины в центре Курска
В Курске полицейские раскрыли угон автомобиля. В конце декабря со двора дома по улице Чехова неизвестные похитили ВАЗ, оставленный хозяйкой ночью. Машину, не оборудованную сигнализацией, вскрыли и, покатавшись, бросили в другом районе. Эксперты-криминалисты собрали следы, оставленные на месте происшествия, по которым и установили подозреваемых. Ими оказались двое курян, один из них ранее был судим за аналогичное преступление. Подозреваемые уже дают признательные показания. По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело.

 

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