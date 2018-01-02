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В Курске впервые устроят баттл художников

Вчера, 15:41
В Курске впервые устроят баттл художников
В Курске устроят необычное культурное мероприятие — первый искусствоведческий баттл. Он состоится 17 февраля в арт-пространстве «Артис», что на улице Асеева. В баттле примут участие художники Сергей Баженов и Михаил Денисов. В качестве рефери выступит владелец галереи «АЯ» Олег Радин. Как пояснил Радин, по примеру рэп-баттлов решили организовать его между художниками. По обе стороны выставят мольберты с их работами, будет несколько раундов. В первом художникам предстоит ответить на вопросы викторины, во втором — представить свой взгляд на творчество, а также максимально интересно рассказать о себе. Ожидаются и другие испытания. Помимо рефери оценивать художников будут зрители.

 

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