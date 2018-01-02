В Курске компания скрыла от налоговой 19 миллионов

Возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как рассказали в СК, руководитель компании, занимающейся грузовыми перевозками, внес ложные сведения в декларации по налогу на добавленную стоимость. Таким образом он не перечислил в бюджет более 19 миллионов рублей. Факт уклонения от уплаты налогов установили в ходе налоговой проверки.

Как подчеркнули в правоохранительных органах, будут приняты все меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



