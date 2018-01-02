Выборы Президента России: избиратели могут подать заявление о голосовании по месту нахождения

С 31 января начинается прием заявлений от граждан о голосовании по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации. Если 18 марта вы будете находиться не по адресу регистрации (прописке) – месту жительства, указанному в паспорте, либо не имеете регистрации по месту жительства, то можете воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения.





«Все граждане Российской Федерации включены в списки избирателей на избирательных участках по месту регистрации, ‒ рассказывает Председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика. ‒ Чтобы проголосовать там, не нужно предпринимать никаких дополнительных действий. Достаточно прийти на свой участок в день голосования с паспортом. Однако если в день голосования избиратель будет находиться не по адресу регистрации, то он может заранее письменно заявить о своем желании голосовать на другом участке. В этом случае избирателя исключат из списка по месту регистрации и включат в другой список – по месту нахождения».





В первую очередь эта новация законодательства адресована людям, которые зарегистрированы в одном месте, а живут в другом. Преимуществами нового порядка также могут воспользоваться граждане, отправляющиеся, к примеру, в командировку или в отпуск.





Всего в Курской области в качестве пунктов приема заявлений будут работать 35 территориальных избирательных комиссий, 1162 участковые избирательные комиссии, а также 31 подразделение ОБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг».





Что нужно сделать, чтобы воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения? Лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, с 31 января по 12 марта 2018 года обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг; а с 25 февраля по 12 марта 2018 года – в любую участковую избирательную комиссию.

В указанных пунктах приема заявлений необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный участок, где вы планируете проголосовать.

Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий можно узнать с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК России www.cikrf.ru, или позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18.

Подать заявление возможно в режиме онлайн через интернет-портал «ГОСУСЛУГИ». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на данном портале.

После того, как вы подали заявление, 18 марта 2018 года приходите на выбранный вами избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получайте избирательный бюллетень. Никаких дополнительных документов не требуется.

Остались вопросы? Звоните в Информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18



