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Курские спасатели заняли второе место на чемпионате МЧС

Вчера, 16:35
Курские спасатели заняли второе место на чемпионате МЧС
Курская команда заняла второе место на первенстве Центрального регионального центра МЧС России по пожарно-спасательному спорту в закрытых помещениях. Оно состоялось в Ярославле. Куряне уступили только спортсменам из Московской области. За звание сильнейшего коллектива сражались спортсмены из 20 регионов. Участники, как в личном, так и командном первенстве преодолевали 100-метровую полосу с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни. Два золота в личном зачете Курской области принесла Ольга Кудрина, также девушка получила звание мастера спорта России.  

 

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