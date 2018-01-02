Курские спасатели заняли второе место на чемпионате МЧС

Курская команда заняла второе место на первенстве Центрального регионального центра МЧС России по пожарно-спасательному спорту в закрытых помещениях. Оно состоялось в Ярославле. Куряне уступили только спортсменам из Московской области. За звание сильнейшего коллектива сражались спортсмены из 20 регионов. Участники, как в личном, так и командном первенстве преодолевали 100-метровую полосу с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни. Два золота в личном зачете Курской области принесла Ольга Кудрина, также девушка получила звание мастера спорта России.



