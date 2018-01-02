В Курске на 23-летнего уклониста завели уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего курянина, он подозревается в уклонении от призыва на военную службу. Как пояснили в СК, 14 ноября 2017 года призывная комиссия военкомата по Центральному и Сеймскому округам признала молодого человека годным к службе. Затем призывнику лично и под расписку вручили повестки. Однако курянин, не желая служить, без уважительных причин не прибыл в военкомат и там самым уклонился от призыва. Расследование уголовного дела продолжается.