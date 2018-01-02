Участок улицы Кати Зеленко станет односторонним

С 1 февраля изменится порядок проезда улицы Кати Зеленко в центре Курска. На пересечении улиц Кати Зеленко и Володарского должно появиться новое здание. Поскольку места для установки техники и обязательного ограждения не хватает, строители согласовали перекрытие проезжей части улицы Кати Зеленко вдоль стройплощадки. Ограничение сузит дорогу практически вдвое. Поэтому на оставшемся свободным участке дороги вводится одностороннее движение. По улице Кати Зеленко можно будет двигаться только вниз от улицы Ленина.