К апрелю в Курской области утвердят новые тарифы на вывоз мусора

Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами приступят к работе к апрелю, когда будет установлен единый тариф на их услуги. Об этом заявила председатель комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Светлана Яковченко. Напомним, в октябре 2017 года проведен конкурсный отбор региональных операторов. С выбранными организациями заключены соглашения на 10 лет. Так, в северо-восточной зоне деятельности, куда вошли 20 районов и городских округов, статусом регионального оператора по обращению с ТКО наделена «Спецавтобаза по уборке Курска». В юго-западной зоне - в нее вошли 13 районов и городских округов — работать будет ООО «Экопол». В комитете ЖКХ подчеркнули: региональные операторы несут ответственность, в том числе финансовую, за весь цикл: от сбора и транспортирования отходов до их утилизации, обработки, обезвреживания и захоронения. Также они участвуют в ликвидации стихийных свалок.