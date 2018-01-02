поиск по сайту
 

К апрелю в Курской области утвердят новые тарифы на вывоз мусора

Сегодня, 08:04
К апрелю в Курской области утвердят новые тарифы на вывоз мусора
Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами приступят к работе к апрелю, когда будет установлен единый тариф на их услуги. Об этом заявила председатель комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Светлана Яковченко. Напомним, в октябре 2017 года проведен конкурсный отбор региональных операторов. С выбранными организациями заключены соглашения на 10 лет. Так, в северо-восточной зоне деятельности, куда вошли 20 районов и городских округов, статусом регионального оператора по обращению с ТКО наделена «Спецавтобаза по уборке Курска». В юго-западной зоне - в нее вошли 13 районов и городских округов  — работать будет ООО «Экопол». В комитете ЖКХ подчеркнули: региональные операторы несут ответственность, в том числе финансовую, за весь цикл: от сбора и транспортирования отходов до их утилизации, обработки, обезвреживания и захоронения. Также они участвуют в ликвидации стихийных свалок.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама