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В ДТП в центре Курска пострадали два человека

Сегодня, 11:35
В ДТП в центре Курска пострадали два человека
Уже сегодня утром в ДТП в центре Курска пострадали два человека. Приблизительно в 7:15 на площади Перекальского, на регулируемом пешеходном переходе под колёса 15-й, которая двигалась по улицы Ленина в сторону улицы Карла Маркса, попал 30-летний мужчина. 32-летний водитель после наезда на пешехода, не сумел остановиться и столкнулся Hyundai Elantra, который пересекал площадь Перекальского со стороны улицы Блинова в сторону Павлова. В результате аварии у пешехода диагностированы ссадины и черепно-мозговая травма. Пострадал и водитель ВАЗа. У него сотрясение мозга и черепно-мозговая травма.

 

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