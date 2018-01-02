Уже сегодня утром в ДТП в центре Курска пострадали два человека. Приблизительно в 7:15 на площади Перекальского, на регулируемом пешеходном переходе под колёса 15-й, которая двигалась по улицы Ленина в сторону улицы Карла Маркса, попал 30-летний мужчина. 32-летний водитель после наезда на пешехода, не сумел остановиться и столкнулся Hyundai Elantra, который пересекал площадь Перекальского со стороны улицы Блинова в сторону Павлова. В результате аварии у пешехода диагностированы ссадины и черепно-мозговая травма. Пострадал и водитель ВАЗа. У него сотрясение мозга и черепно-мозговая травма.



