В Тимском районе пожар полностью уничтожил жилой дом

Сегодня ночью в деревне Репьевка Тимского района Курской области пожар полностью уничтожил жилой дом. В службу спасения звонок о происшествии поступил в 3 часа 44 минуты. На место ЧП отправились пожарные из Тимского и Советского районов, а также расчет из Петропавловки, регионального МЧС. Огнеборцы прибыли на пожар через 20 минут. К этому моменту пламя охватило весь дом. С огнём пожарные справились за 8 минут. К счастью, никто не пострадал. Но в результате пожара в деревянном одноэтажном строении, обложенном кирпичом, обрушилась кровля, сгорели деревянные стены. Ущерб и причина пожара устанавливаются.



