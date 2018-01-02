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В Тимском районе пожар полностью уничтожил жилой дом

Сегодня, 11:36
В Тимском районе пожар полностью уничтожил жилой дом
Сегодня ночью в деревне Репьевка Тимского района Курской области пожар полностью уничтожил жилой дом. В службу спасения звонок о происшествии поступил в 3 часа 44 минуты. На место ЧП отправились пожарные из Тимского и Советского районов, а также расчет из Петропавловки, регионального МЧС. Огнеборцы прибыли на пожар через 20 минут. К этому моменту пламя охватило весь дом. С огнём пожарные справились за 8 минут. К счастью, никто не пострадал. Но в результате пожара в деревянном одноэтажном строении, обложенном кирпичом, обрушилась кровля, сгорели деревянные стены. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

 

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