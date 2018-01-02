Курянину добавили два года к сроку за призывы к экстремистской деятельности

24-летний осужденный, который отбывает наказание в одной из курских колоний, на «путь исправления» не стал. Будучи лишённым свободы, он обеспечил себе доступ к интернету. В одной из соцсетей молодой человек разместил различные фото- и видеоматериалы, которые квалифицируются как «возбуждающие ненависть и вражду, унижение человеческого достоинства и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Противоправная информация была доступна неограниченному количеству лиц, что является преступлением. Ленинский районный суд приговорил молодого человека к двум годам лишения свободы, и это, вдобавок к предыдущему неотбытому сроку, составит ещё 5 лет тюрьмы.



