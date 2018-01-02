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Сегодня в торговом центре Курска проведут пожарные учения

Сегодня, 12:01
Сегодня в торговом центре Курска проведут пожарные учения
Сегодня ночью в Курске проведут пожарные учения. На этот раз "тушить" будут торговый центр по адресу улица Карла Маркса, 10. Как пояснили в МЧС, проведение такого учения поможет огнеборцам подробнее изучить планировку объекта, пути подъезда и водоисточники, оборудованные для забора воды спецтехникой. Кроме того, в рамках тренировки отработают взаимодействие между оперативными службами и администрацией центра. Около 23 часов по городу будет передвигаться спецтехника с включенными сигналами и проблесковыми маячками. Курян просят соблюдать спокойствие. 

 

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