Сегодня в торговом центре Курска проведут пожарные учения

Сегодня ночью в Курске проведут пожарные учения. На этот раз "тушить" будут торговый центр по адресу улица Карла Маркса, 10. Как пояснили в МЧС, проведение такого учения поможет огнеборцам подробнее изучить планировку объекта, пути подъезда и водоисточники, оборудованные для забора воды спецтехникой. Кроме того, в рамках тренировки отработают взаимодействие между оперативными службами и администрацией центра. Около 23 часов по городу будет передвигаться спецтехника с включенными сигналами и проблесковыми маячками. Курян просят соблюдать спокойствие.







