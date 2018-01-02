В Курске застрелили напавшего на женщину пса

Сегодня утром на улице Парковая Курска, в районе Дворца молодежи, на женщину напала собака. Огромный алабай бегал по улице без хозяина, но в наморднике. Как уточнили в УМВД, собака стянула с себя намордник и напала на женщину, которая шла мимо. Информацию о случившемся передали находившимся неподалеку сотрудникам ППС. Стражи порядка застрелили агрессивного пса. Пока неизвестно, какие травмы получила пострадавшая. Идет разбирательство по этому инциденту с привлечением сотрудников администрации Сеймского округа. Полицейские ищут хозяина собаки. Ему грозит административная ответственность. Также пострадавшая женщина может обратиться в суд.







