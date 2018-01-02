КоммерсантЪ: банк «Югра» заставил регулятор отвечать на претензии рынка

Центробанк любит обосновывать отзыв лицензий у банков фальсификацией ими отчетности. В прошлом месяце сам регулятор столкнулся с аналогичным обвинением, - сообщает «КоммерсанЪ».

В ходе заседания в Арбитражном суде по рассмотрению искуа «Югры» о признании незаконным отзыва лицензии представитель банка обвинил ЦБ в фальсификации отчетности на 22 июля. Документ был сформирован временной администрацией и предоставлен ЦБ к материалам дела. В отчетности отмечается, что капитал «Югры» составлял «-» 7 млрд. рублей. Представители «Югры» утверждают, что отчетность имеет признаки фальсификации и капитал кредитной организации превышал 33 млрд. рублей. Суд не принял во внимание доводы представителей «Югры» и отказал в проведении экспертизы этого документа.

Суд признал правомерным отзыв лицензии. 22 января представители «Югры» направили апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда. По словам представителей банка, ЦБ не способен принимать взвешенные решения. Напомним, к делу был предоставлен протокол заседания комитета банковского надзора от 7 июля, согласно которому изначально ЦБ принял решение не отзывать лицензию у «Югры».