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Вкладчики-«превышенцы» банка «Югра» создали общественную организацию для борьбы за свои права

Вчера, 13:38
Вкладчики-«превышенцы» банка «Югра» создали общественную организацию для борьбы за свои права

Вкладчики лишенного лицензии банка «Югра» объединились в «Союз вкладчиков России». Новая организация будет добиваться возврата потерянных средств вкладчиков «Югры» и осуществлять защиту интересов вкладчиков других банков.

Лидер организации Николай Николаев отмечает, что конфликт ЦБ и банка «Югра» лежит не в правовой, а в политической плоскости. Всего, по данным активиста, в результате политики Центробанка было потеряно около 400 млрд рублей. Среди пострадавших 11 тысяч юридических лиц и порядка 250 тысяч простых граждан. Вкладчики банка «Югра» потеряли более 16,5 млрд рублей.

Руководство кредитной организации продолжает оспаривать действия ЦБ в судебном порядке. Основной акционер «Югры» Алексей Хотин направлял регулятору собственный план восстановления банка. С просьбой поддержать этот план неоднократно выступали вкладчики финучреждения.

 

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