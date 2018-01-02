Курская область готовится к паводку

В Курской области начали готовиться к паводку. По оценке специалистов, подъем воды ожидается в пределах средних многолетних значений. Для мониторинга обстановки используются 12 стационарных гидропостов Росгидромета. Кроме того, имеются 3 автоматизированных гидропоста: два в Курске на реках Сейм и Тускарь, один — в Рыльском районе на Сейме. Информация с них в автоматическом режиме поступает в Центр управления кризисными ситуациями. В столице Соловьиного края подготовлены к работе три лодочные переправы, приведены в готовность 44 лодки.