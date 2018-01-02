Аналитики S&P могут увеличить рейтинг «Промсвязьбанка»

Рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings в будущем может повысить рейтинг «Промсвязьбанка» до уровня «В+». Об этом говорится в пресс-релизе, составленном аналитиками агентства, где также имеется подтверждение текущего рейтинга банка на уровне «B».

Повышение рейтинга финансового учреждения, по мнению экспертов Standard & Poor's, ожидается в связи с объявлением правительством РФ о выборе банка в качестве опорного при осуществлении операций по гособоронзаказу. Кроме того специалисты упоминают то, что в декабре Банком России была поставлена в ПСБ временная администрация. Таким образом, финансовое учреждение имеет «умеренную» вероятность получения поддержки со стороны правительства в обозримом будущем.

«Банк России начал процесс финансового оздоровления в конце прошлого года. Мы ожидаем, что после завершения первого этапа финансового оздоровления Промсвязьбанк перейдет в собственность Банка России или правительства», - говорится в заявлении аналитиков S&P.

В рейтинговом агентстве считают, что текущие признаки говорят об усилении связей «Промсвязьбанка» с правительством, и поддержка в будущем сможет повлечь возможность восстановления характеристик собственной кредитоспособности и выполнения новых задач. Все это может повлечь за собой повышение рейтинга в будущем и помещения в список CreditWatch «позитивный».

В Standard & Poor's Global Ratings также отметили и то, что даже если «Промсвязьбанк» и не получит особые поручения от правительства, а также останется частным банком, он все равно может надеяться на повышение рейтинга в случае восстановления доверия клиентов, стабильности ресурсной базы и повышения показателей ликвидности.

На данный момент характеристики собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile, SACP) банка оцениваются на уровне «B». Это, по мнению аналитиков, включает в себя возможность краткосрочной поддержки со стороны правительства в таких параметрах, как прибыльность и капитализация, показатели ликвидности и рыночные позиции.