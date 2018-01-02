Житель Дмитриева убил мать и сообщил о ее исчезновении

На 40-летнего жителя Дмитриева заведено уголовное дело за убийство матери.

Ранее от него в полицию поступило сообщение, что его 81-летняя мать уехала в больницу несколько дней назад и не вернулась. Оперативники отработали возможные маршруты передвижения пенсионерки, больницы, отсмотрели камеры видеонаблюдения по указанному сыном маршруту и никаких следов того, что женщина покидала дом не было.

Тогда совместно правоохранители решили провести осмотреть дом. Эксперты обнаружили следы крови, а позже служебная собака взяла след и привела в сарай, где подозреваемый спрятал тело.

Выяснилось, что после очередного конфликта он нанес матери смертельное ранение и закопал. В полицию обратился после неоднократных напоминаний родственников, переживавших из-за долгого отсутствия пенсионерки. Отмечается, что полгода назад вышел из тюрьмы за убийство дяди.

В отношении подозреваемого решается вопрос об аресте.