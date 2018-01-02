Жириновский пообедал в курской столовой за 46 рублей

В минувшую субботу Курск посетил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Визит политика был весьма насыщенным. Он встретился со студентами КГУ, проговорив с ними больше часа. А затем пообедал в университетской столовой, поразившись демократичностью цен. На обед он потратил 46 рублей. Политик отметил: даже в Госдуме кормят хуже. Жириновский не ограничился общением со студенчеством. Из вуза он направился во двор ближайшей пятиэтажки и нагрянул в гости в одну из квартир. Удивленный вид хозяев не оставил сомнения – такого визитёра не ждали. Осмотрев жилищные условия в хрущевке, Жириновский напомнил о москвичах и программе реновации. Предвыборная кампания в России набирает обороты. Примерно в это же время Ксения Собчак посетила Северный Кавказ, а Григорий Явлинский встретился с жителями Подмосковья. Приедет ли еще кто-то из кандидатов в Президенты в Курск, пока неизвестно.