поиск по сайту
 

Жириновский пообедал в курской столовой за 46 рублей

Вчера, 18:19
Жириновский пообедал в курской столовой за 46 рублей
В минувшую субботу Курск посетил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Визит политика был весьма насыщенным. Он встретился со студентами КГУ, проговорив с ними больше часа. А затем пообедал в университетской столовой, поразившись демократичностью цен. На обед он потратил 46 рублей. Политик отметил: даже в Госдуме кормят хуже. Жириновский не ограничился общением со студенчеством. Из вуза он направился во двор ближайшей пятиэтажки и нагрянул в гости в одну из квартир. Удивленный вид хозяев не оставил сомнения – такого визитёра не ждали. Осмотрев жилищные условия в хрущевке, Жириновский напомнил о москвичах и программе реновации. Предвыборная кампания в России набирает обороты. Примерно в это же время Ксения Собчак посетила Северный Кавказ, а Григорий Явлинский встретился с жителями Подмосковья. Приедет ли еще кто-то из кандидатов в Президенты в Курск, пока неизвестно.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама