64 лечебных учреждения подключат к интернету

В Курской области продолжают устранять цифровое неравенство. По федеральному проекту жители более 230 населенных пунктов получат доступ в интернет. Свыше 180 уже подключены. Между областной администрацией и руководством «Ростелекома» подписано соглашение о сотрудничестве. В 2017 году объем инвестиций в телекоммуникационную отрасль региона достиг 100 млн рублей. К интернету подключают и лечебные учреждения. Сеть охватила около 30 больниц, в этом году на очереди еще более 60-ти. Ближайшая задача - обеспечить видеотрансляцию выборов президента РФ на избирательных участках. Работы планируют завершить к 4 марта. Среди совместных проектов - и «Безопасный город».