поиск по сайту
 

64 лечебных учреждения подключат к интернету

Сегодня, 08:11
64 лечебных учреждения подключат к интернету
В Курской области продолжают устранять цифровое неравенство. По федеральному проекту жители более 230 населенных пунктов получат доступ в интернет. Свыше 180 уже подключены. Между областной администрацией и руководством «Ростелекома» подписано соглашение о сотрудничестве. В 2017 году объем инвестиций в телекоммуникационную отрасль региона достиг 100 млн рублей. К интернету подключают и лечебные учреждения. Сеть охватила около 30 больниц, в этом году на очереди еще более 60-ти. Ближайшая задача - обеспечить видеотрансляцию выборов президента РФ на избирательных участках. Работы планируют завершить к 4 марта. Среди совместных проектов - и «Безопасный город».

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама