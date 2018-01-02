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Жители Курска, Железногорска и Курчатова решат, что благоустраивать в первую очередь

Сегодня, 08:04
Жители Курска, Железногорска и Курчатова решат, что благоустраивать в первую очередь
По программе «Формирование комфортной городской среды» наш регион получил более 214 миллионов рублей. Наиболее крупные проекты реализуют в Курске, Железногорске и Курчатове. Жителям эти городов дали возможность решить, какую именно общественную территорию предстоит благоустроить первой. Свои предложения можно оставить в урнах в пунктах приема предложений. В Курске их действует 37, и свои предложения уже внесли более 700 горожан. Лидерами являются мемориальный комплекс «Солянка», парк у Ермошкина озера и парк КЗТЗ. Сбор продлится до 9 февраля. После подведения итогов будет сформирован перечень отобранных территорий, и 18 марта состоится голосование, где каждый горожанин сможет отдать свой голос за наиболее важный, по его мнению, проект. Так выберут несколько общественных пространств, которые и  будут благоустроены в первую очередь в 2018 году. Все остальные проекты распределят по срокам в зависимости от количества набранных голосов. 

 

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