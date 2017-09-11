Завтра Железнодорожный округ останется без холодной воды

Завтра, 31 января, будет прекращена подача холодной воды в Железнодорожный округ Курска. По информации «Водоканала», с 9 до 17 часов будут вестись работы по врезке вновь построенных водоводов. Это и станет причиной временного отключения. В районе улиц Прогонная, Литовская, Малых, а также на прилегающим к ним будет снижено давление в сети. Курянам, которые попадают в зону отключения, советуют сделать запас воды. Телефон для справок: 70-06-14.