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Завтра Железнодорожный округ останется без холодной воды

Сегодня, 08:06
Завтра Железнодорожный округ останется без холодной воды
Завтра, 31 января, будет прекращена подача холодной воды в Железнодорожный округ Курска. По информации «Водоканала», с 9 до 17 часов будут вестись работы по врезке вновь построенных водоводов. Это и станет причиной временного отключения. В районе улиц Прогонная, Литовская, Малых, а также на прилегающим к ним будет снижено давление в сети. Курянам, которые попадают в зону отключения, советуют сделать запас воды. Телефон для справок: 70-06-14.

 

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