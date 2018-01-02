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Предпринимателей оштрафовали за подозрительную продукцию

Сегодня, 08:08
Предпринимателей оштрафовали за подозрительную продукцию
Внеплановые проверки Россельхознадзора в Октябрьском районе обернулись штрафами. Как рассказали в ведомстве, у нескольких предпринимателей из Октябрьского района эксперты зафиксировали многочисленные нарушения. Они готовили к реализации обезличенную продукцию животного происхождения. То есть она не имела указания места и времени выработки, срока годности и условий хранения. К тому же хранилась продукция с нарушением температурных режимов. Предпринимателей оштрафовали на 100 тысяч рублей. Продукцию сняли с реализации и утилизировали.

 

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