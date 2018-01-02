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В аварии из 4-х машин на объездной дороге есть пострадавшие

Сегодня, 11:36
В аварии из 4-х машин на объездной дороге есть пострадавшие
На объездной дороге Курска, неподалёку от кафе «Аист», произошла серьёзная авария, участниками которой стали сразу 4 автомобиля.  По информации ГИБДД, 29 января примерно в 9.25 на 532-м километре федеральной трассы М-2 «Крым» столкнулись «Ниссан Альмера», за рулем которого находился 59-летний водитель, и «Вольво» под управлением 49-летнего мужчины. Последний ехал со стороны Белгорода в направлении Москвы. После столкновения «Ниссан» врезался в УАЗ «Патриот» под управлением 33-летнего автомобилиста. Следом УАЗ «протаранил» ГАЗ «Егерь 2», в котором ехал 47-летний мужчина. В результате ДТП ранения различной степени тяжести получили водитель и 54-летняя пассажирка «Ниссана». Их доставили в больницу.

 

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