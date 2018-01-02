Курские волейболистки начали 2-й круг чемпионата с победы

Игры 12-го тура Высшей лиги «А», состоявшиеся в минувшие выходные в Туле, принесли в копилку курских волейболисток 3 очка. Это позволило «ЮЗГУ-АТОМ» сохранить 2-е место в турнирной таблице. Первая встреча с «Тулицей» завершилась победой курянок со счетом 3:1. Однако ко второй игре тульские спортсменки сумели провести серьезную работу над ошибками, результатом которой стала победа над гостями в трех партиях. Уже в следующие выходные – 3-4 февраля - на своей площадке «ЮЗГУ-АТОМ» сыграет с московским «Лучом», который находится на 10-м месте чемпионата.