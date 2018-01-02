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Куряне перепутали номер 112 со справочной службой

Сегодня, 11:58
Куряне перепутали номер 112 со справочной службой
За минувшие сутки в «Службу спасения» Курской области поступило более 2500 звонков. Почти половина из них относилась к категории «справочные». В МЧС посетовали: не все понимают, что номер 112 предназначен для приёма прежде всего экстренных сообщений, то есть когда ситуация может угрожать или угрожает жизни и здоровью человека. Люди, попавшие в серьезное ДТП, из-за большого наплыва справочных звонков, могут «стоять в очередь» на линии и ждать, когда специалист освободится, чтобы принять жизненно важную информацию. По номеру 112 куряне спрашивают, почему не получается активировать сим-карты в телефонах, номер телефона учебных заведений или поликлиник, интересуются, почему в их квартире не работает телевизор. В МЧС призвали не отвлекать диспетчеров подобными звонками, записать нужные телефоны, а их поисками заниматься, например, в интернете.

 

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