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В Курске суд обязал клинику коррекции веса заплатить 150 тысяч рублей штрафа

Сегодня, 12:16
В Курске суд обязал клинику коррекции веса заплатить 150 тысяч рублей штрафа
В Курске суд обязал клинику коррекции веса «Империя» заплатить 150 тысяч рублей штрафа. Об этом сообщают «Курские известия». Корреспонденты издания занимаются расследованием в отношении данного центра с прошлого сентября. В полиции находится несколько заявлений от пострадавших курян. Представители Росздравнадзора проверили ООО «Империя» и выяснили, что клиника, расположенная на улице Красной Армии, оказывала услуги без лицензии. Есть предположение, что инъекции там делали лосьоном для тела. В ноябре прошлого года контролирующее ведомство подало на центр в суд. Представители последнего не являлись на заседания. В итоге 24 января было вынесено решение, согласно которому «Империю» оштрафовали на 150 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано. 

 

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