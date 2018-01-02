В Курске суд обязал клинику коррекции веса заплатить 150 тысяч рублей штрафа
Сегодня, 12:16
В Курске суд обязал клинику коррекции веса «Империя» заплатить 150 тысяч рублей штрафа. Об этом сообщают «Курские известия». Корреспонденты издания занимаются расследованием в отношении данного центра с прошлого сентября. В полиции находится несколько заявлений от пострадавших курян. Представители Росздравнадзора проверили ООО «Империя» и выяснили, что клиника, расположенная на улице Красной Армии, оказывала услуги без лицензии. Есть предположение, что инъекции там делали лосьоном для тела. В ноябре прошлого года контролирующее ведомство подало на центр в суд. Представители последнего не являлись на заседания. В итоге 24 января было вынесено решение, согласно которому «Империю» оштрафовали на 150 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано.