Курянин разобрал и сдал в металлолом более 60 метров рельсов

Полицейские установили личность человека, который в прошлом году разобрал и похитил ж/д пути, расположенные между улицами Гунатовская и Стрелецкая Набережная. Недействующая ветка, принадлежащая РЖД, считалась резервной и находилась в удалении от жилых домов. Состояние полотна было близко к нерабочему. 42-летний курянин обратил внимание на то, что пути заброшены, и спланировал хищение. В течение месяца он демонтировал мелкие элементы, а затем и более 60 метров рельсов. Краденый металл мужчина сдавал в ближайший пункт приёма лома. О криминальной активности в полицию заявили случайные свидетели. После этого хищения прекратились, но раскрыть преступление удалось лишь сейчас. Проверяя курянина, совершившего квартирную кражу, на причастность к другим преступлениям, сотрудники уголовного розыска выяснили, что он также похитил пути. От подозреваемого уже приняты признательные показания. По предварительным данным общий ущерб приближается к 100 тысячам рублей. За кражу курянину грозит до 5 лет лишения свободы. В УМВД отметили, скорее всего, у него были подельники. Так что рядом с ним на скамье подсудимых могут оказаться и его соучастники.