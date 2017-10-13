В Курске мужчина замёрз на пороге своего дома

В Курске зарегистрирован случай переохлаждения, который стал причиной гибели 52-летнего мужчины. Его в тяжелом состоянии на пороге дома обнаружили соседи. На "скорой" мужчину доставили в лечебное учреждение, где он скончался. Специалисты выясняют причину происшествия. В Медвенском районе ещё одному мужчине, который получил обморожение ног, оказали медицинская помощь. 61-летний курянин сейчас находится в больнице.

По информации Центра медицины катастроф Курской области, факты обморожений и переохлаждений начали регистрироваться с 1 ноября. С этого времени зафиксировано 22 случая переохлаждения курян, 10 из них с летальным исходом. Шесть курян получили обморожения.