В Курчатове сотрудникам не заплатили почти 1,5 млн рублей

В Курчатове по факту невыплаты строительной организацией зарплаты работникам возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, с ноября 2015 по апрель 2017 года руководство общества с ограниченной ответственностью умышленно не платило 9 своим работникам. Перед потерпевшими образовалась задолженность по зарплате на общую сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления и виновные в нем лица.



