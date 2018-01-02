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В Курчатове сотрудникам не заплатили почти 1,5 млн рублей

Вчера, 14:28
В Курчатове сотрудникам не заплатили почти 1,5 млн рублей
В Курчатове по факту невыплаты строительной организацией зарплаты работникам возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, с ноября 2015 по апрель 2017 года руководство общества с ограниченной ответственностью умышленно не платило 9 своим работникам. Перед потерпевшими образовалась задолженность по зарплате на общую сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления и виновные в нем лица.

 

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