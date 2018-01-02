Ради водительских прав курянин заплатил более 100 тысяч рублей алиментов

Курянин, не желая остаться без водительских прав, нашёл деньги на алименты. После того, как судебные приставы вручили ему постановление об ограничении на пользование специальным правом на управление автомобилем, мужчина моментально погасил долг. Как пояснили в пресс-службе ведомстве, ежемесячно курянин должен был выплачивать на содержание ребенка четвёртую часть всех видов заработка и иного дохода. Но он предпочёл делать редкие разовые проплаты. В результате образовался долг в 134 тысячи рублей. После того, как в дело вмешались приставы и пригрозили приостановить действие прав, курянин не только выплатил все алименты, но и погасил исполнительский сбор в 15 тысяч рублей. Добавим, в 2017 году в Курской области в пешеходов превратились более 3 тысяч должников, подавляющее большинство из них это алиментщики. Благодаря такой мере воздействия приставам удалось взыскать более 8 миллионов рублей.