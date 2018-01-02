Под Тулой нашли останки солдата из Курской области
Сегодня, 08:04
Под Тулой нашли останки солдата из Курской области. Как сообщает газета «Тульские известия», поисковики отряда «Штурм» идентифицировали бойца Красной Армии. Его нашли в окрестностях деревни Ново-Яковлевка возле Новомосковска. Судя по записке в медальоне, это уроженец Курской области рядовой Павел Синюгин, 1921 года рождения. Он числился пропавшим без вести с мая 1943 года. Был призван в армию в июне 1941-го Щигровским РВК. «Последнее письмо курянин отправил в августе 1941 года из-под Ленинграда», – указано в документах из Центрального архива Минобороны России.