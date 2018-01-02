Курское "Динамо" завершит групповой этап Евролиги домашним матчем с "Польковице"

Сегодня курское "Динамо" проведет домашний матч 14-го тура женской Евролиги. Игра с польским клубом "Польковице" завершит групповой этап. Бело-голубые выиграли все 13 матчей и занимают первую строку, без труда завоевав путевку в четвертьфинал турнира. Польские баскетболистки – на предпоследнем месте. Встреча в первом круге завершилась убедительной победой курянок со счетом 98:70. Сегодняшняя игра начнется в 19 часов в СКК.



