Врачи составили список самых травмоопасных улиц Курска

В январе более 500 курян обратились к врачам, упав на скользких улицах. Такую информацию ГТРК "Курск" озвучили в Центре медицины катастроф. Чаще всего у «жертв гололеда» диагностируют растяжения, ушибы и переломы. Медики даже составили список наиболее травмоопасных улиц. "Это улицы Союзная, Большевиков, проспект Хрущева, Серегина, Магистральный, Володарского, ПЛК", - рассказал директор Курского центра медицины катастроф Владимир Постаралкин.