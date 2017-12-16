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Врачи составили список самых травмоопасных улиц Курска

Сегодня, 08:06
Врачи составили список самых травмоопасных улиц Курска
В январе более 500 курян обратились к врачам, упав на скользких улицах. Такую информацию ГТРК "Курск" озвучили в Центре медицины катастроф. Чаще всего у «жертв гололеда» диагностируют растяжения, ушибы и переломы. Медики даже составили список наиболее травмоопасных улиц. "Это улицы Союзная, Большевиков, проспект Хрущева, Серегина, Магистральный, Володарского, ПЛК", - рассказал директор Курского центра медицины катастроф Владимир Постаралкин.

 

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