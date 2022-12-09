Февральская индексация коснется 264 тысячи курян
Для основных категорий федеральных льготников ЕДВ составит (с учетом стоимости набора социальных услуг):
|
Категория льготника
|
Размер ЕДВ
до 01.02.2018 г.
|
Размер ЕДВ
с 01.02.2018 г.
|
Инвалиды Великой Отечественной войны
|
5054,11
|
5180,46
|
Участники Великой Отечественной войны
|
3790,57
|
3883,33
|
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто
|
3790,57
|
3885,33
|
Ветераны боевых действий
|
2780,74
|
2850,26
|
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий
|
1517,20
|
1555,13
|
Дети-инвалиды
|
2527,06
|
2590,24
|
Инвалиды, 1 группа инвалидности
|
3538,52
|
3626,98
|
Инвалиды, 2 группа инвалидности
|
2527,06
|
2590,24
|
Инвалиды, 3 группа инвалидности
|
2022,94
|
2073,51
|
Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы
|
2527,06
|
2590,24
|
Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом
|
505,73
|
518,37
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