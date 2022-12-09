Февральская индексация коснется 264 тысячи курян

С 1 февраля на 2,5% проиндексируют ежемесячную денежную выплату. Это самая массовая социальная выплата в России. Как сообщили в Пенфонде, ее получатели - около 15,5 млн. федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан. В нашем регионе таких почти 264 тысячи человек. Отделение ПФР по Курской области ежемесячно на эти цели направляет 395 млн. рублей, с февраля эта сумма увеличится на 10 млн. На 2,5 % проиндексируют и набор социальных услуг. Его стоимость составит 1 075 руб. 19 коп. в месяц.

Для основных категорий федеральных льготников ЕДВ составит (с учетом стоимости набора социальных услуг): Категория льготника Размер ЕДВ до 01.02.2018 г. Размер ЕДВ с 01.02.2018 г. Инвалиды Великой Отечественной войны 5054,11 5180,46 Участники Великой Отечественной войны 3790,57 3883,33 Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто 3790,57 3885,33 Ветераны боевых действий 2780,74 2850,26 Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий 1517,20 1555,13 Дети-инвалиды 2527,06 2590,24 Инвалиды, 1 группа инвалидности 3538,52 3626,98 Инвалиды, 2 группа инвалидности 2527,06 2590,24 Инвалиды, 3 группа инвалидности 2022,94 2073,51 Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы 2527,06 2590,24 Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом 505,73 518,37

