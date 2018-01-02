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В Курскую область переехали 1,5 тысячи соотечественников

Сегодня, 08:09
В Курскую область переехали 1,5 тысячи соотечественников
Курян стало больше на 1489 человек. Это люди, которые в 2017 году стали участниками программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Основной приток обеспечили переселенцы из Украины. Более 800 человек выбрали сельскую местность. Помощь переселенцам оказывается не только в трудоустройстве, но и в первоначальном обустройстве. Участникам госпрограммы на жилищное обустройство предоставляются единовременные выплаты в 3 тысячи рублей. Такие же суммы дополнительно получают семьи, имеющие двух и более детей, и семьи, перебравшиеся в деревню. 79 семей воспользовались  компенсацией найма жилья на срок не менее шести месяцев. 
В целом на реализацию программы в прошлом году наш регион потратил более 5,2 млн рублей, порядка половины из них – из федерального бюджета.

 

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