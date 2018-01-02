Газета «Ведомости» в авторском расследовании попыталась выяснить истинные причины расправы с «Югрой»

Вышедшее в январе расследование газеты «Ведомости»не нашло законных оснований для отзыва регулятором лицензии у «Югры» в июле прошлого года. В частности, издание попыталось разобраться во всех обстоятельствах, предшествовавших отзыву лицензии у компании предпринимателя Алексея Хотина.

Так, было выяснено, что все предписания, полученные от Центробанка незадолго до ликвидации «Югры», компанией дисциплинированно выполнялись. Кроме того, согласно протоколу заседания КБНЦБ РФ №37 от 7 июля 2017 года, временная администрация должна была работать в банке в период проведения реабилитационных мероприятий. То есть, «временщики» должны были оздоровить банк, а не отзывать у него лицензию.

В то же время, как бы противореча самому себе, поставленное ЦБ временное руководство принялось уничтожать банк «Югра» сразу после своего прихода. В частности, новыми администраторами, была проведена докапитализация на сумму 13,1 млрд. рублей, затем занижена рыночная стоимость активов. Из-за действий «временщиков» банк утратил капитал, чтостало формальным основанием для отзыва лицензии.

В то же время, руководство банка «Югра» продолжает оспаривать действия ЦБ. Напомним, что официальный представитель основного акционера «Югры» Анатолий Верещагин не так давно напрямую назвал все действия регулятора против компании преступлением