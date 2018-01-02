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Таможня задержала 100 литров молдавского вина

Сегодня, 11:54
Таможня задержала 100 литров молдавского вина
В пункт пропуска Крупец Курской таможни со стороны Украины въехал легковой Mercedes с  болгарскими номерами. При осмотре транспортного средства под подозрение попал багажник. Таможенники обнаружили в нем пять канистр с жидкостью красного и темно-бордового цвета, с запахом спиртного. Водитель авто, 35-летний гражданин Молдовы,  пояснил, что вез более 100 литров домашнего вина в качестве подарка для родственников в Новом Уренгое. А не задекларировал вино при ввозе в Россию, потому что считал, что ввоз алкогольных напитков домашнего  производства в Россию разрешен, и они не подлежат таможенному декларированию. В ведомстве пояснили: беспошлинно можно ввозить 3 литра спиртных напитков. Если объем превышает 3 литра, до 5 литров включительно придется заплатить 10 евро за 1 литр. Письменное декларирование таких товаров обязательно. Более 5 литров ввозить запрещено. Возбуждено два дела об административных правонарушениях. Водителю из Молдовы грозят штрафы и конфискация вина.

 

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