Таможня задержала 100 литров молдавского вина

В пункт пропуска Крупец Курской таможни со стороны Украины въехал легковой Mercedes с болгарскими номерами. При осмотре транспортного средства под подозрение попал багажник. Таможенники обнаружили в нем пять канистр с жидкостью красного и темно-бордового цвета, с запахом спиртного. Водитель авто, 35-летний гражданин Молдовы, пояснил, что вез более 100 литров домашнего вина в качестве подарка для родственников в Новом Уренгое. А не задекларировал вино при ввозе в Россию, потому что считал, что ввоз алкогольных напитков домашнего производства в Россию разрешен, и они не подлежат таможенному декларированию. В ведомстве пояснили: беспошлинно можно ввозить 3 литра спиртных напитков. Если объем превышает 3 литра, до 5 литров включительно придется заплатить 10 евро за 1 литр. Письменное декларирование таких товаров обязательно. Более 5 литров ввозить запрещено. Возбуждено два дела об административных правонарушениях. Водителю из Молдовы грозят штрафы и конфискация вина.