В Курской области в гаражах сгорели два автомобиля

За минувшие сутки в Курской области произошли четыре пожара. К счастью, жертв удалось избежать. Предположительно замыкание электропроводки стало причиной ЧП во Льгове. В деревянном жилом доме выгорела кухня, уничтожено потолочное перекрытие, повреждены мебель и личные вещи, а также кровля летней кухни. В Курске пожар произошел по адресу Силикатный проезд. В одном из помещений ангара горел строительный мусор и несколько емкостей с краской. Причиной происшествия, скорее всего, стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. За сутки также зарегистрированы два пожара в гаражных кооперативах Курска и Курчатова. Огонь уничтожил два автомобиля «Баргузин» и «Дэу Эсперо». От огня пострадали помещения, инструменты и личные вещи в гаражах. Причины пожаров устанавливаются. Но уже сейчас специалисты отмечают: в обоих случаях возможно именно нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ - отметили в МЧС.



