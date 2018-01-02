Курские следователи составили социальный «портрет» преступников

В 2017 году курские следователи рассмотрели около 4-х тысяч сообщений о преступлении, более тысячи раз выезжали на места происшествия, возбудили 932 уголовных дела. Такие данные озвучил руководитель регионального следственного управления Алексей Назин. Кроме того, сотрудники ведомства расследовали порядка 400-сот тяжких и особо тяжких преступлений. Провели более трех тысяч судебных экспертиз. По сравнению с 2016 годом более, чем на четверть уменьшилось количество убийств. Их раскрываемость составила более 90 процентов.

К слову, курские следователи составили социальный портрет убийц. 87% из них не имеют постоянного источника дохода, 64% — совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения, треть - ранее судимы. Более чем в 90% случаев преступление совершают молодые люди в возрасте 16-17 лет. Преобладающее большинство злоумышленников – это мужчины и учащиеся. Меньше тех, кто состоит на учете в органах опеки и попечительства. Таких 5,5 процентов. Чаще всего несовершеннолетние идут на преступления против собственности (41 дело) и в сфере незаконного оборота наркотических средств (27 дел).











