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Курск поставил на столичные прилавки говядину с паразитами

Вчера, 15:07
Курск поставил на столичные прилавки говядину с паразитами
На рынок Москвы из Курска поставили говяжьи туши, в субпродуктах обнаружили паразитов. Информацию о зараженном мясе направили в Россельхознадзор. Эти сведения послужили поводом для внеплановой проверки Курской городской станции по борьбе с болезнями животных, именно это учреждение оформило сопроводительные документы на продукцию. Хотя принадлежность субпродуктов с паразитами к мясу из Курской области достоверно не удалось подтвердить из-за нечитаемости клейма на фотографиях, присланных из Москвы, нарушения в работе станции по борьбе с болезнями животных все-таки выявили. Они как раз связаны с проведением экспертизы мяса и мясных продуктов. Учреждения привлекли к ответственности, теперь ему предстоит заплатить штраф. 

 

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