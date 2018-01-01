Курск поставил на столичные прилавки говядину с паразитами

На рынок Москвы из Курска поставили говяжьи туши, в субпродуктах обнаружили паразитов. Информацию о зараженном мясе направили в Россельхознадзор. Эти сведения послужили поводом для внеплановой проверки Курской городской станции по борьбе с болезнями животных, именно это учреждение оформило сопроводительные документы на продукцию. Хотя принадлежность субпродуктов с паразитами к мясу из Курской области достоверно не удалось подтвердить из-за нечитаемости клейма на фотографиях, присланных из Москвы, нарушения в работе станции по борьбе с болезнями животных все-таки выявили. Они как раз связаны с проведением экспертизы мяса и мясных продуктов. Учреждения привлекли к ответственности, теперь ему предстоит заплатить штраф.