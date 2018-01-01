Жильцы замерзающего дома добиваются перерасчета за отопление

Жители 53-го дома на Заводской Курска мерзнут уже шестую зиму. Владельцы квартир жалуются на постоянный холод в комнатах, в отдельных помещениях температура даже в небольшие морозы не поднимается выше 15-16 градусов. В доме много детей, только в первом подъезде их 25. В другом почти все жильцы – пенсионеры, в том числе два труженика тыла и несколько ветеранов труда. За 6 лет ни управляющая компания, ни ресурсоснабжающая организация не смогли обеспечить жильцам тепло в холодное время года. Энергетики указывают на недоработку обслуживающей компании, в той грешат на недогрев. Тогда куряне обратились в ОНФ. Активисты устроили встречу представителей контролирующих органов власти и снабжающих организаций с жителями дома. Общественники направили обращения в прокуратуру, Государственную жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. Ресурсоснабжающая компания обследует системы теплоснабжения дома №53 и соседних зданий по Заводской. Управляющая компания отрегулирует внутридомовые коммуникации. Специалисты заверили, что к концу недели проблема будет решена. Активисты же планируют добиться для замерзающих курян перерасчета за тепло - услугу, которую в нужном объеме они так и не получили.