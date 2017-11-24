Киберпонедельник завершился –есть повод вспомнить таможенные правила

"Киберпонедельник" (онлайн-аналог знаменитой "Черной пятницы") - масштабная интернет-распродажа товаров со скидками. Сама традиция "дня гигантских скидок" в розничной торговле зародилась в США в середине 1960-х и получила огромную популярность во всем мире. Впервые термин "Киберпонедельник" был введен в США в 2005 году. Российский "Киберпонедельник" впервые был устроен в 2013 году. С тех пор акция проходит ежегодно в последний понедельник января.

Согласно опросам покупателей и исследованиям экспертов, больше всего в "Киберпонедельник" покупают смартфоны, гаджеты, бытовую технику и электронику. Хотя по исследованиям тех же экспертов скидки на электронику по сравнению с обычными днями составляют не более 10- 20%. Не будем говорить о возможной недобросовестности продавцов, накручивающих цены перед введением скидок или продаже залежалого и неходового товара. Покупатель всегда имеет возможность сравнить цены и характеристики товаров, проверить гарантии, надежность продавца перед тем, как сделать окончательный выбор и приобрести приглянувшийся товар.

Для жителей Курской и Орловской области напоминаем, что любой товар, приобретенный в иностранном интернет-магазине или посылка от родственников, проживающих в странах, не входящих в Евразийский экономический союз, подлежат таможенному контролю.

Чтобы избежать нарушений при получении международного почтового отправления (МПО) из-за границы, необходимо ознакомиться с требованиями таможенного законодательства Евразийского экономического союза.

Без уплаты таможенных платежей можно перемещать в МПО товары стоимостью не более 1000 евро, весом не более 31 килограмма на 1 физическое лицо в течение календарного месяца. Если данные нормы превышены, то взимается пошлина в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной или весовой нормы. При этом данные нормы применяются только при пересылке товаров для личного пользования.

Запрещены к пересылке в МПО:

- любые виды табачных изделий и курительных смесей;

- алкогольная продукция, этиловый спирт, пиво;

- любые виды оружия (их части), патроны к ним (их части);

- культурные ценности;

- драгоценные камни в любом виде и состоянии;

- наркотические средства, сильнодействующие и психотропные вещества;

- товары, подвергающиеся быстрой порче;

- растения в любом виде и состоянии, семена растений;

- иные товары, запрещенные к пересылке в соответствии с актами Всемирного почтового союза, нормами права Евразийского экономического союза и таможенным законодательством Российской Федерации в области таможенного дела.

Есть определенные ограничения при перемещении через таможенную границу ЕАЭС смартфонов, ноутбуков, планшетов и другой электроники, содержащей шифровальные (криптографические) средства. При планировании приобретения подобных устройств необходимо уточнить наличие определенных моделей товара в Реестре зарегистрированных нотификаций, который размещен на официальном сайте Евразийской экономической комиссии. Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 декабря 2017 г. №172 уточнен порядок ввоза и вывоза шифровальных (криптографических) средств в качестве товаров для личного пользования.

С 7 декабря 2017 года в соответствии с приказом ФТС России №1861 от 24.11.2017 г. «Об использовании в качестве пассажирской таможенной декларации документов, содержащих сведения, необходимые для выпуска товаров для личного пользования», введены новые правила таможенного оформления международных посылок. Граждане, заказывающие товары за рубежом, должны указывать свой ИНН и интернет-ссылку на покупку. Новые правила коснулись только тех, кто пользуется услугами компаний по экспресс-доставке товаров (услугами экспресс-перевозчиков). На доставку товаров «Почтой России» это нововведение не распространяется.

С правилами таможенного оформления международных почтовых отправлений, а также иностранных товаров, доставляемых экспресс-перевозчиками в адрес физических лиц – получателей таких товаров, можно ознакомиться на сайте ФТС России «Для физических лиц» (www.fl.customs.ru).