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Курян предупреждают о гололедице

Вчера, 15:57
Курян предупреждают о гололедице
МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые могут усложнить жизнь как автомобилистам, так и пешеходам. Хотя завтра осадков не ожидается, зато на дорогах возможно образование гололедицы. Спасатели призывают водителей избегать резких маневров, которые могут привести к заносу.  Пешеходам рекомендуют выбирать нескользящую обувь и передвигаться максимально осторожно. Добавим, помимо гололедицы, завтра также ожидается сильный ветер, его порывы могут достигать 13 м/с. Напомним, только в январе около 500 поскользнувшихся курян обратились в травмпункты. Медики даже составили список самых опасных улиц. Это улицы Союзная, Большевиков, проспект Хрущева, Серегина, Магистральный, Володарского, ПЛК.

 

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