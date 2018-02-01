В Курской области оформлено первое пособие на первенца

В нашей области подано первое заявление на пособие на первого ребенка - так называемые президентские выплаты, которые введены с января этого года. Пособие получила жительница Курска, которая стала мамой мальчика 11 января. Теперь женщина будет каждый месяц получать около 9 тысяч рублей, пока ее сыну не исполнится полтора года. Пособие равно установленному в регионе прожиточному минимуму для детей. Претендовать на него могут семьи, среднедушевой доход в которых не превышает 14 587 рублей. Оформлением этих выплат занимаются в комитете соцзащиты населения.