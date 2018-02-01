700 курян добились уменьшения земельного налога

В 2017 году комиссия по пересмотру кадастровой стоимости рассмотрела более 1100 заявлений курян в отношении почти 1500 объектов. В 700 случаях решения приняты в пользу заявителей. Это позволит им снизить земельный налог, арендную плату, налог на недвижимость, а также снизить выкупную цену объектов недвижимости.

Напомним, ранее кадастровую стоимость недвижимости определяли независимые оценщики, а утверждали региональные и местные органы власти. С 1 января 2017 года вступил в силу закон «О государственной кадастровой оценке». В случае несогласия с кадастровой оценкой оспорить ее результаты можно в суде или в специальной комиссии. В нашем регионе Комиссия функционирует при Управлении Росреестра по Курской области по адресу ул. 50 лет Октября, д.4/6.

Согласно новому закону государственная кадастровая оценка будет проводиться во всех субъектах Российский Федерации по новым правилам с 2020 года. При этом регионы по своему усмотрению могут начать проведение государственной кадастровой оценки по новым правилам уже с 2018 года.

В 2018 году на территории Курской области будет проведена государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда по новым правилам.

Закон «О государственной кадастровой оценке» предусматривает введение института государственных кадастровых оценщиков и передачу полномочий по определению кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям, которые будут на постоянной основе определять кадастровую стоимость. Ответственность за работу новых государственных структур по проведению кадастровой оценки будет возложена на региональные органы власти.

Таким образом, кадастровая оценка будет проводиться по единой методике на всей территории России. Новый механизм кадастровой оценки направлен на недопущение ошибок и, как следствие, на сокращение количества обращений о пересмотре кадастровой стоимости.







