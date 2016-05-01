Выйти из кризиса ООО «УВЗ-Логистик» поможет покупатель «дочки» Ростеха

Приобретение долей в объеме 100% в ООО «УВЗ-Логистик» («УВЗЛ») компанией «Инвест-Логистика» согласовано Федеральной антимонопольной службой. Покупатель «дочки» Уралвагонзавода будет определяться путем проведения открытого конкурса. На победителя лягут обязательства выплаты задолженности предприятия, которая исчисляется в миллиардах рублей, сообщает ИА REGNUM.

Как и прежде, внимание участников рынка железнодорожных перевозок направлено на ситуацию с компанией «УВЗ-Логистик», которая досталась государственной российской корпорации «Ростех» с сумой долга в 118 миллиардов рублей.

«УВЗЛ» владеет самым крупным парком подвижного состава в Российской Федерации для перевозки грузов разной номенклатуры с полным перечнем услуг экспедиторского сопровождения по всем странам СНГ. У железнодорожного оператора в собственности находится 40 тысяч грузовых вагонов, из них три четверти - грузовые полувагоны, которые предназначены для перемещения навалочных грузов (щебня, угля и прочего).

Корпорация «Ростех» производит контроль над «УВЗ-Логистик» при помощи АО НПК «Уралвагонзавод». Профильным предприятием «УВЗЛ» для государственной организации не является, поэтому его продажа в ближайшее время планируется частному собственнику.

Согласно принятому решению ФАС, недавно был назван один из главных претендентов на покупку проблемного актива – ООО «Инвест-Логистика». По данным системы «Спарк», создана компания была Александром Самусевым, который в настоящее время является руководителем ООО «Управляющая компания ПНК» и одновременно генеральным директором «УВЗЛ».

Утверждать с точностью на 100%, кто в данное время владеет ООО «Инвест-Логистик» невозможно, так как акционерное общество ведет деятельность непублично. Но, если основываться на то, что участие компании в конкурсе одобрено ФАС, можно с уверенностью заявить, что она полностью соответствует конкурсным условиям.

В росгоскорпорации «Ростех» уже все готово для проведения торгов - сформирована комиссия конкурса и разработана вся необходимая для него документация.

В поисках ответственного гаранта возврата долга

Весь прошлый год велись обсуждения о возможности продажи «УВЗ-Логистик». Выяснилось, что много крупных участников рынка железнодорожных перевозок проявили интерес к активу, в их числе оказалась и принадлежащая Владимиру Лисину «Первая грузовая компания» («ПГК»).

Но появилось логичное предположение о том, что большее число заинтересованных потенциальных покупателей хотят получить крупного железнодорожного оператора в свой актив, но вряд ли готовы рискнуть и включить туда же обязательства по задолженности «УВЗЛ». Очевидно, что некоторые из них просто хотели бы оформить подвижной состав на собственное юридическое лицо, а долг оставить на совести государства.

Этим объясняется основное требование торгов, касающееся каждого участника конкурса, в котором указано, что покупатель обязан обеспечить гарантии оплаты задолженностей «УВЗЛ», сумма которых достигла 118 млрд рублей на сегодняшний день. В связи с этим «Ростех» установил к участникам торгов в качестве одного из главных критериев наличие регулярного и объемного потока грузов для перевозок.

На пути из реанимации к реабилитации

Известно, что сложившаяся ситуация, касающаяся долгов «дочки», которая является непрофильной для «Ростеха», стала болезненной для государственной корпорации. В течение всего прошлого года ее руководство неоднократно обсуждало с главами профильных ведомств пути вывода из кризиса «УВЗ-Логистик».

По причине того, что тогда «УВЗЛ» не особо была привлекательна для частных инвесторов, в «Ростехе» приняли решение о назначении Александра Самусева генеральным директором «УВЗЛ». К середине осени новый руководитель смог договориться о выводе вагонного парка из аренды и начать выплату долгов кредиторам.

В результате действий Самусева крупнейший железнодорожный оператор РФ до конца 2017 года не только смог оплатить по своим обязательствам 1,5 млрд рублей, но и возобновил в регулярном режиме лизинговые платежи, а также его чистая прибыль превысила сумму 600 миллионов рублей.

История формирования задолженности

Конец предыдущего года для многих участников рынка железнодорожных перевозок стал проблематичным - появился дефицит полувагонов, которые предназначены для перевозки навалочных грузов. В то же время произошел стремительный рост ставки за полувагон - с 800 до 1100 рублей в сутки к концу первого квартала. К ноябрю 2017 года приходилось платить уже по 1700 рублей за один полувагон в сутки.

В этот же период «УВЗЛ» прекратила фактически контролировать собственный парк. Предыдущий гендиректор корпорации сдал вагоны в аренду сторонней организации на невыгодных условиях, в следствие чего началось формирование убытков из-за фактического прекращения осуществления уставной деятельности «УВЗЛ». Состояние «дочки» Уралвагонзавода достигло предбанкротного, все лизинговые платежи были «заморожены».

По предварительным данным, компанию «Инвест-Логистика» контролирует ОАО «ПНК», у которой в собственности находится 18 щебеночных заводов и вагонный парк с суммарной годовой мощностью 14 миллионов кубометров.

Можно предположить, что предпримет «ПНК» в случае покупки «УВЗЛ» - вероятно, в корпорацию привлекут стратегического партнера, который позволит полностью и в срок выполнить гарантии по возврату 118 млрд рублей долгов «УВЗ-Логистик». Как будут развиваться события далее, станет известно после проведения торгов по продаже непрофильного актива «Ростеха».