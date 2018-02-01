Курское «Динамо» завершило групповой этап Евролиги победой

В среду курское «Динамо» в заключительном матче группового этапа женской Евролиги принимало польский клуб «Польковице». Эта игра уже не решала турнирных задач для курской команды, но традицию «динамовки» нарушать не стали и одержали победу 83:73. Ранее «бело-голубые» досрочно выиграли группу «А», не потерпев ни одного поражения. Однако в игре с полячками расслабились. Если первые два периода завершились в пользу курянок – 52:25 горело на табло к большому перерыву, то два последующих отрезка остались за гостьями. Баскетболистки «Польковице» сократили отставание до «– 9» – 79:70 за несколько минут до финальной сирены. «Динамо» ответило «трёшками» Алёны Кирилловой и Натальи Жедик, установив окончательный счёт – 83:73. Несмотря на победу, игра оставила не лучшее впечатление, посетовал главный тренер «бело-голубых» Лукас Мондело.

Лукас Мондело: «Уровень защиты у нас в этой игре был средним. Но нам повезло, что у соперников не было сильного нападения. Потом защита и вовсе расслабилась. Последние два периода защита пропала совсем. Поэтому я сейчас сержусь. Мне не нравится, когда игроки показывают такое настроение. Можно допускать ошибки, но настроение – нет. "Динамо" всё-таки профессиональная команда, и настрой должен быть профессиональным. Мы можем выиграть, проиграть, но нельзя, чтобы это влияло на игроков. Я видел у некоторых игроков неверное поведение. Но команда и тренерский состав стараются, чтобы всё было хорошо, и я думаю, каждый должен нести ответственность. Это показывает уважение к себе как к команде, к противнику и самое главное - к болельщикам. Я надеюсь, что такое больше не повторится, тем более дальше нас ждут только трудные игры».

Лучшими в этом матче стали Соня Петрович, она набрала 19 очков, на балл меньше заработала Алёна Кириллова, Эпифания Принц принесла команде 11 очков и 10 на счету Элен Сиак. Тем не менее это 14-я победа курянок в 14 матчах этого сезона Евролиги, 32-я в рекордной европейской серии и 31-я во всех турнирах сезона. Четвертьфиналы стартуют 28 февраля. Ну а пока команду ждёт перерыв на матчи сборных, на родной паркет они вернутся 18 февраля. В матче российской Премьер-лиги «Динамо» примет «Надежду» из Оренбурга.











