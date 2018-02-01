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Курское предприятие оштрафовали на 100 тысяч за фальсификат

Сегодня, 11:45
Курское предприятие оштрафовали на 100 тысяч за фальсификат
Курское предприятие «Молоко плюс» оштрафовали за фальсификат и нарушение Технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции», сообщает территориальное Управление Россельхознадзора. Сумма штрафа 100 тыс. рублей. О нарушениях ГОСТа  сливочного масла этого производителя сообщили из других регионов России. Масло не соответствовало межгосударственному стандарту: там обнаружены растительные жиры. Также норме по микробиологическим показателям не соответствовало масло крестьянское сладко-сливочное несоленое с массовой долей жира 72,5 % и масло традиционное сладко-сливочное несоленое м.д.ж. 82,5 %.

 

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