Курское предприятие оштрафовали на 100 тысяч за фальсификат

Курское предприятие «Молоко плюс» оштрафовали за фальсификат и нарушение Технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции», сообщает территориальное Управление Россельхознадзора. Сумма штрафа 100 тыс. рублей. О нарушениях ГОСТа сливочного масла этого производителя сообщили из других регионов России. Масло не соответствовало межгосударственному стандарту: там обнаружены растительные жиры. Также норме по микробиологическим показателям не соответствовало масло крестьянское сладко-сливочное несоленое с массовой долей жира 72,5 % и масло традиционное сладко-сливочное несоленое м.д.ж. 82,5 %.