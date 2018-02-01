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Курянка на вечеринке похитила у приятеля мобильник

Сегодня, 11:50
Курянка на вечеринке похитила у приятеля мобильник
Полицейские раскрыли кражу мобильного телефона, совершённую во время новогодних каникул. С заявлением о пропаже смартфона его владелец обратился 4 января, после ночи, проведённой у друзей в центре Курска. Алкоголя на празднике было много, поэтому детально воспроизвести картину произошедшего мужчина затруднился. Сделать это пришлось сотрудникам уголовного розыска, которые в первую очередь установили личности гостей вечеринки. Отработав каждого из них, оперативники отвели роль главного подозреваемого ранее не судимой 31-летней курянке. Как выяснилось, она воспользовалась ситуацией и похитила чужой "Самсунг", который позже стала использовать со своей СИМ-картой. Сейчас она даёт признательные показания, а телефон уже отдала стражам порядка. Позже мобильник вернут хозяину. За кражу курянке грозит до 2 лет лишения свободы. 

 

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